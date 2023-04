Open air in Viersen Zukunft der Sommerbühne ungewiss

An sechs Tagen im Juli und August beteiligt sich die Stadt mit ihrem Sommerbühne-Programm am „Open Air Hoher Busch“. Dafür mietet sie sich beim Veranstalter des Open air ein. Doch das wird wohl 2024 so mit Blick auf die angespannte Haushaltslage nicht mehr möglich sein. „Es schmerzt mich ein bisschen, dass wir keine Verstetigung erreichen können“, sagte Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) zuletzt in der Sitzung des Kultur- und Partnerschaftsausschusses. Für die Sommerbühne werde ein großer Betrag benötigt, „den wir nicht ohne Weiteres geschultert bekommen“, ergänzte sie. Deshalb würden bereits Gespräche mit privaten Veranstaltern und Betreibern geführt – „in der Hoffnung, dass wir an alte ,Eier mit Speck’-Festival-Zeiten anknüpfen können“.