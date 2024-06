Open-Air in Viersen Wie Dülken auf dem Alten Markt in den Sommer tanzt

Dienstag, 16. Juli Das Neusser Duo Take Two ist ab 14 Uhr im Café Robin Hood zu Gast, spielt Hits der 1950er-Jahre bis heute! Mehr als 70 Songs in der Richtung Blues, Country, Rock’n‘Roll, Pop und Schlager hat das Duo im Repertoire. Platzreservierungen, soweit verfügbar, nimmt Volkmar Hess, unter Telefon 02162 45128 oder per E-Mail an volkmar@grammofon.de entgegen.