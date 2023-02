Open Air in Viersen Die Sommerbühne kommt zurück

Viersen · Am Hohen Busch in Viersen wird im Sommer wieder für mehrere Wochen eine Bühne aufgebaut. Die städtische Kulturabteilung beteiligt sich voraussichtlich mit acht Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene am Programm.

17.02.2023, 12:34 Uhr

Auch 2022 beteiligte sich die Stadt mit ihrem Sommerbühne-Programm am „Open air Hoher Busch“. Dazu gehörte ein Konzert von Thees Uhlmann und Band. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Von Fiona Schultze

Die Kulturabteilung der Stadt Viersen hat die aktuellen Planungen für die Sommerbühne am Hohen Busch vorgestellt. Sicher ist: Auch in diesem Jahr wird die Stadt an sechs Veranstaltungstagen mit ihrem Programm beim „Open Air Hoher Busch“ gastieren.