OP in Viersen-Süchteln Ein Tumor — mitten im Gesicht

Bleiben wird eine kleine Narbe, die der Plastische Chirurg jedoch so platziert hat, dass sie in vorgegebenen Furchen und Linien des Gesichtes liegt: „Wir versuchen immer, die Narben an die Übergänge des ästhetischen Einheiten des Gesichtes zu legen, dann fallen sie kaum auf und werden vom Gegenüber nicht so schnell wahrgenommen“ berichtet Tobias Köppe, der seine sechsjährige Facharztausbildung in einer sehr großen gesichtschirurgischen Abteilung in Stuttgart absolviert hat. Schmerzen habe sie nach den Operationen kaum gehabt, berichtet die Patientin. Auch der Tränenabfluss funktioniere prima.