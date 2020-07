Einkaufen in Viersen : Picnic startet testweise Morgen-Lieferung

Frederic Knaudt aus dem Gründerteam von Picnic Deutschland im Hauptlager in Viersen. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Am Freitag beginnt das Pilotprojekt. Der Online-Supermarkt Picnic will jetzt Kunden in Viersen und Mönchengladbach auch schon morgens beliefern.

Vorerst in Viersen und Mönchengladbach erweitert der Online-Supermarkt Picnic seine Lieferzeiten. Ab Freitag sollen Kunden ihre Bestellungen auch zwischen 8 und 14 Uhr erhalten können, nicht mehr nur wie bisher zwischen 14 und 22 Uhr. „Die Lieferung am Morgen wird zunächst in Mönchengladbach und Viersen freitags und samstags als Pilotprojekt ausgerollt und später dann in weitere Städte ausgeweitet werden“, teilt das Unternehmen mit. Picnic reagiere damit auf die stark gestiegene Nachfrage.

Das Unternehmen hat sein Hauptlager auf dem früheren Kaiser’s-Gelände an der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Viersen. Mit Beginn der Corona-Krise verzeichnete Picnic nach eigenen Angaben eine deutliche Zunahme von Neukunden. Als Deutschlands erster Online-Supermarkt startete Picnic Anfang April mit der Lebensmittellieferung am Sonntag – und zwar probeweise zunächst in Viersen.

Zu den Kunden gehören laut Picnic neben Privatpersonen zahlreiche kleinere Betriebe, etwa Kindergärten, die nun von dem neuen zusätzlichen Zeitfenster profitieren sollen. Die zusätzlichen Lieferzeiten am Morgen sollen dafür sorgen, dass das Unternehmen seine Kapazitäten langfristig um bis zu 20 Prozent erhöhen kann. Frederic Knaudt aus dem Gründerteam von Picnic in Deutschland erklärt: „Es hat sich herausgestellt, dass viele unserer Kunden ihre Lebensmittel auch gerne morgens geliefert bekommen. Deshalb fangen wir jetzt damit an – zunächst einmal in Mönchengladbach und Viersen. Unser Team hat hierfür über mehrere Monate unsere gesamte Logistikkette angepasst und wir freuen uns jetzt den ersten Kunden die Lieferung am Morgen anbieten zu können.”

Ab dem 24. und 25. Juli startet Picnic mit der Auslieferung am Morgen. Die Kunden sollen dabei die Produkte aus dem gewohnten Sortiment bestellen können. „Dabei bleibt das 20-Minuten Lieferzeitfenster unverändert und die Lieferung für alle Zeitfenster am Morgen, Nachmittag und Abend weiterhin gratis“, teilt das Unternehmen mit.

