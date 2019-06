Viersen : Online auf Knöllchen reagieren

Knöllchen zu unrecht bekommen? In Viersen kann man darauf jetzt online reagieren. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Viersen Die Stadt Viersen bietet ab sofort die Möglichkeit, auf die Anhörung wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit online zu reagieren. Statt den per Post zugeschickten Bogen auf gleichem Weg zurückzusenden, geht es nun über das Internet.

Wer zu schnell gefahren ist oder beim Falschparken erwischt wurde, kennt das: Wird das Knöllchen nicht innerhalb einer Woche bezahlt, kommt ein Brief von der Stadt. Dieses Anhörungsschreiben bietet die Gelegenheit, sich zu dem Vorwurf des Verkehrsvergehens zu äußern, bevor ein Verwarngeld erhoben wird. Bisher war der schriftliche Weg die gängige Reaktionsmöglichkeit. Wer die Verwarnung nicht anerkennen wollte, füllte den Bogen aus und schickte ihn per Post zurück an die Stadt.