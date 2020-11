Als Elfjähriger bei den Olympischen Spielen : Olympionike aus Syrien trainiert TuRa-Schwimmer

Brüggen Für Nasib Al Khaiat wurde mit elf Jahren der Traum von einer Olympia-Teilnahme wahr. Er schwamm auch gegen den Deutschen Michael Groß.

Viele Sportler träumen von einer Teilnahme an den Olympischen Spielen. Für Nasib Al Khaiat (49) ist dieser Traum bereits im Alter von elf Jahren wahr geworden. Der Syrer startete 1984 bei den Olympischen Spielen in Los Angeles als Rückenschwimmer. In seinem Heimatland war er damals der beste Rückenschwimmer und auch in den arabischen Ländern. Zwischen 1984 und 1992 holte er Goldmedaillen über 100 und 200 Meter Schmetterling bei den arabischen Spielen. 2004 kam er mit seiner Famile nach Deutschland, jetzt trainiert er die Leistungsschwimmer von TuRa Brüggen.