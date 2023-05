Nach Oktoberfest-Watsch’n Staatsanwaltschaft stellt Verfahren gegen Dietmar Brockes ein

„Nach einer Auseinandersetzung um das Handy des Beschuldigten hatte dieser einer Geschädigten in das Gesicht geschlagen“, hieß es vonseiten der Münchner Staatsanwaltschaft. „Er hat den Schlag eingeräumt, war aber der Auffassung, dass dieser durch Notwehr gerechtfertigt war“, erklärte die Oberstaatsanwältin am Montag. „Das Verfahren wegen des Verdachtes der Körperverletzung wurde heute endgültig eingestellt, nachdem der Beschuldigte die Zahlung einer niedrigen vierstelligen Geldauflage an eine gemeinnützige Organisation nachgewiesen hat.“ Brockes stimmte der Einstellung des Verfahrens zu, muss aber die Kosten tragen.