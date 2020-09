Corona im Kreis Viersen : OGS-Mitarbeiterin positiv getestet

Eine Mitarbeiterin der offenen Ganztagsbetreuung an der Gemeinschaftsgrundschule Amern erhielt am Wochenende ein positives Testergebnis aufs neuartige Coronavirus. Foto: Norbert Prümen

Schwalmtal Das Kreisgesundheitsamt ordnete für mehrere Grundschüler Quarantäne an, weil sie zu den direkten Kontaktpersonen gehören. Schulbetrieb und offene Ganztagsbetreuung sollen allerdings weiterlaufen.

Eine Mitarbeiterin der offenen Ganztagsbetreuung (OGS) an der Gemeinschaftsgrundschule Amern in Schwalmtal ist positiv aufs Coronavirus getestet worden. Das teilte der Kreis am Wochenende mit.