Start ist am 12. Mai Viersener öffnen ihre Gärten

Der Vorgarten an der Brasselstraße 104 in Viersen gibt schon einen kleinen Vorgeschmack darauf, was den Besucher erwarten könnte. Die Buchen, die den Bereich säumen, sind nicht einfach eine durchgehende Hecke, sondern einzeln zurechtgeschnittene Baumelemente, die einen Durchblick erlauben. Dazu ziehen die hohen Baumobjekte aus Weidenzweigen die Blicke auf sich. „Die habe ich selber geflochten und zusammengebaut“, sagt Stefan Kaiser und deutet in die Höhe. Dort ist ein weiteres Kunstobjekt zu sehen, das man schnell übersieht, wenn der Blick nicht nach oben gerichtet wird. Zwischen zwei Ästen eines toten Kirschbaumes, der nur noch aus einem Stamm und den beiden besagten Ästen besteht, spannt sich eine Brücke aus Draht. „Ein Mix der Fantasie aus Bogen-, Hänge- und Fachwerkbrücke“, sagt Kaiser. Wie viel Fantasie und Gestaltungskunst sind indes im eigentlichen Garten, der hinter dem Haus liegt, widerspiegeln, das wird erst ersichtlich, wenn man das graue Metalltor links neben dem Haus öffnet. Und das ist am Sonntag, dem vierten Juni sowie am Sonntag, dem zweiten Juli, der Fall.