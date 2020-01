Thema im Ausschuss : Kein Nachlass für Geschwisterkinder in Niederkrüchten

Niederkrüchten Am 6. Februar geht es im Schulausschuss um das Thema Beiträge für den Offenen Ganztag. Eltern schlagen vor, diesen unter bestimmten Umständen zu senken.

(hb) Beim Schulausschuss am Donnerstag, 6. Februar, 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Elmpt steht das Thema Beitragssatzung der Offenen Ganztagsschule Niederkrüchten an. Eine Familie hatte mit einem Bürgerantrag angeregt, die Beitragssatzung der Offenen Ganztagsschule zu ändern. Wenn ein Geschwisterkind in einer Tageseinrichtung beitragspflichtig betreut werde, solle der Elternbeitrag zur Offenen Ganztagsschule auf 50 Prozent reduziert werden. Der Stadtrat hat das Thema im Mai an den Schulausschuss verwiesen. Der Beschlussvorschlag der Verwaltung sieht in diesem Punkt vor, dem Antrag nicht zu folgen und die Beitragssatzung unverändert zu lassen. Die Gemeinde hat ausgerechnet, dass durch die angeregte Änderung rund 21.000 Euro weniger eingenommen würden. Die CDU-Fraktion hat zu diesem Thema noch keinen Beschluss. Aber Fraktionsvorsitzender Johannes Wahlenberg kann dem Verwaltungsvorschlag im Sinne der Haushaltskonsolidierung folgen.