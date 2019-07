Schwalmtal : Seniorenstube: Leiterin (97) sucht Nachfolger

Schwalmtal Mit 97 Jahren ist für Hildegard Leven Schluss: Nach mehr als 50 Jahren hat sie die ehrenamtliche Leitung der Seniorenstube abgegeben. Eine Nachfolge wurde bislang nicht gefunden. Damit muss das Angebot schließen.

Die 97-jährige Hildegard Leven hat nach mehr als 50 Jahren als Leiterin der Seniorenstube im Seniorenwohnheim an der Amerner Straße in Waldniel aufgehört. Sie ist traurig darüber, dass die Altenstube nun mit ihr schließen muss.

Es kommt bei Leven etwas Wehmut auf, wenn sie an ihren Abschied denkt: „Das brachte mir so viel Anerkennung und Dankbarkeit. Wir finden für mich keine passende Nachfolgerin, die diesen Treff ehrenamtlich leiten will“, sagt sie. Die 97-Jährige hatte sogar Anzeigen in Zeitungen aufgegeben, um eine ehrenamtliche Kraft für ihre Arbeit zu finden. „Sie fragten gleich, wie viel sie dafür denn bekommen würden“, sagt Ursula Ecken (94), eine Helferin an Levens Seite.