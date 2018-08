Oberkrüchtener sammelt Erinnerungsstücke seiner Heimat

Joe Labonde aus Oberkrüchten sammelt alte Schätze. Viele Dinge haben ihm Niederkrüchtener Bürger gebracht. Foto: Offermanns, Paul (off)

Niederkrüchten Wer nicht weiß, wohin damit, bringt Erbstücke zu Joe Labonde. Der 65-Jährige hütet Schützen-Uniformen, Fahnen, viele Totenzettel und einen Wander-Beichtstuhl

Viele alte Schätzchen hat der Oberkrüchtener Joe Labonde im Laufe der Jahre gesammelt. In den vergangenen 50 Jahren kamen rund 15.000 Dinge zusammen, die ihm Menschen brachten mit der Bitte, diese Dinge aufzubewahren. Und es werden immer mehr: „Bestimmt jede Woche kommt ein neues Teil hinzu“, sagt der 65-Jährige. „Entweder wird es bei mir persönlich abgegeben oder bei mir vor die Tür gelegt.“

Den größten Teil seiner Sammlung hat er in einer beheizten Garage untergebracht. „Jedes Teil hat seine Geschichte“, sagt Labonde. Er deutet auf das Schützensilber der St.-Nikolaus-Bruderschaft Meinweg. Labonde: „Die Bruderschaft bestand von 1927 bis nach dem Krieg. Heute wohnen am Meinweg noch 30 bis 40 Leute.“ Aus einem Kästchen holt er eine Christkind-Figur aus Wachs. Sie wurde im frühen 19. Jahrhundert angefertigt. „Sie landete im Container, als nachdem Tod von Pfarrer Josef Niesemann das Pfarrhaus geräumt wurde.“ Labonde bewahrt die Figur auf, ebenso wie ein Reliquien-Kreuz der Heiligen Agatha aus dem 19. Jahrhundert, „ein altes Erbstück“. Nach der Heiligen ist die Oberkrüchtener Bruderschaft benannt.

In einem Raum steht ein Wander-Beichtstuhl. Labonde erklärt: „Mit dem gingen die Priester bis in die 1950er-Jahre in die Haushalte, um den Gläubigen die Beichte abzunehmen.“ Wie eine echte Flinte sieht das Kirmesgewehr aus den 1920er-Jahren aus – allerdings wurde es aus purem Holz gefertigt. Stolz ist Labonde auf die einzige erhaltene Orgelpfeife der alten Kirchenorgel aus dem Jahr 1774. Ein großer Teil der Stücke stamme aus der Sammlung von Lehrer Bernhard Rabbert, berichtet Labonde. „Schränkeweise“ habe er viele Dinge bekommen, als Rabberts Tochter Hildegard starb.