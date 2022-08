Oberarzt aus Ägypten am AKH Viersen : Mediziner Ahmed Abdellah bietet Sprechstunde auf Arabisch an

Ahmed Abdellah arbeitet seit gut fünf Jahren am Allgemeinen Krankenhaus (AKH) Viersen. Vor drei Jahren wurde er Oberarzt. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Ahmed Abdellah träumte als Kind davon, Arzt zu werden. 2013 kam der Chirurg aus Ägypten nach Deutschland. Heute ist er Oberarzt am AKH Viersen — und bietet eine spezielle Sprechstunde an, die einzigartig in der Region ist.