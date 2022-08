Bongert Open Air in Brüggen : Nur noch wenige Tickets für das Metalfestival in Alst

Brüggen Nach „Brüggen Klassiker“ zieht die Bühne zum Bongert Open Air in Brüggen-Alst weiter. Für das am Freitag, 2. September beginnende Festival gibt es nur noch einige Karten.

Nach „Brüggen Klassiker“ zieht die Bühne zum Bongert Open Air in Brüggen-Alst weiter. Das Rock- und Metalfestival beginnt am Freitag, 2. September, Einlass ab 17 Uhr. Erwartet werden in Alst 122 als Headliner ab 22.30 Uhr Motorjesus, zuvor spielen ab 18.15 Uhr 120 Minds, ab 19.30 Thorium und ab 21 Uhr Night Laser. Am Samstag, 3. September, geht es weiter mit den Musikern von The Gäs (ab 14 Uhr), Keop (ab 15.15 Uhr), Ghosther (ab 16.30 Uhr), Porta inferi (ab 17.45 Uhr), Stormseeker (ab 19.15 Uhr) und Tri State Corner (ab 20.45 Uhr). Ein Höhepunkt verspricht für Metalfans um 22.15 Uhr der Auftritt von Rage zu werden. Am Wochenende gab es nur noch einige Tickets im Vorverkauf. Werden diese nicht vor Beginn verkauft, gibt es eine Abendkasse. Dort kosten Tageskarten für Freitag 20 Euro und für Samstag 25 Euro. Am Samstag ist zudem Familientag: Für Kinder ist dann der Eintritt kostenfrei; eine Hüpfburg wird aufgebaut. Parktickets kosten pro Tag fünf Euro.