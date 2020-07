Corona im Kreis Viersen : Vier Infizierte im Westkreis

Im Labor werden zum Nachweis einer Infektion Abstriche aus dem Nasen-Rachen-Raum auf das Sars-CoV-2-Virus getestet. Foto: dpa-tmn/Oliver Berg

Kreis Viersen Die Stadt Viersen ist die einzige im Westkreis, in der es am Dienstag bestätigte Corona-Infektionen gab. Das teilte die Kreisverwaltung mit. In Nettetal, Brüggen, Niederkrüchten und Schwalmtal gibt es demnach keine bestätigten Infektionsfälle.

In der Stadt Viersen wurden am Dienstag insgesamt vier Infizierte gezählt. Im gesamten Kreis Viersen sank die Zahl der Infizierten auf neun. Eine Neuinfektion wurde am Dienstag bekannt. Die Zahl der neuen bestägten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner stieg von eins auf zwei.