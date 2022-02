Altweiber in Viersen-Dülken : Nur 140 feiern auf dem Alten Markt

Kaum was los: Selten war der Alte Markt an Altweiber so leer wie in diesem Jahr. Foto: Martin Röse

Viersen Die Altweiber-Feiern auf dem Alten Markt in Viersen-Dülken sind berühmt-berüchtigt. In den vergangenen Jahren gab es dort zahlreiche Polizeieinsätze und Jugendliche mit Alkoholvergiftungen. Und in diesem Jahr?

Es war die wohl friedlichste Altweiberfeier in Dülken der vergangenen zehn Jahre – und offiziell fand sie auch gar nicht statt: Bis zu 140 Menschen in der Spitze feierten am Donnerstag ab mittags den Karnevalsauftakt. Das Deutsche Rote Kreuz musste vier Jugendliche unter 16 Jahren wegen Trunkenheit behandeln. Die Polizei sprach von einem ruhigen Einsatz und kündigte für diesen Freitag eine Bilanz an.

In den vergangenen Jahren hatte sich der Alte Markt in Viersen-Dülken an Altweiber zu einem Hot-Spot der Feierwütigen entwickelt. Tausende feierten dort den Karnevalsauftakt, Dutzende Jugendliche fanden sich im Anschluss mit Alkoholvergiftung im Krankenhaus wieder, die Polizei musste Platzverweise aussprechen, weil es immer wieder zu Prügeleien kam.

„Wir wussten nicht, was uns in diesem Jahr erwarten würde“, sagte Thomas Biener, Leiter der Abteilung Ordnung in der Viersener Stadtverwaltung. Zwar gab es offiziell keine Altweiber-Veranstaltung, doch in den „Sozialen Medien“ gab es Aufrufe, den Karnevalsauftakt in Dülken zu feiern. Aufs Beste hoffen, fürs Schlimmste planen – neben Mitarbeitern des Kommunalen Ordnungsdienstes waren auch Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes vor Ort. Die Polizei hatte nach den Erfahrungen der Vorjahre erneut starke Kräfte in Dülken konzentriert.