Brüggen : Marc Dommes ist der beste Wasserbauer

Marc Philip Dommes kann stolz sein: Er hat seine prüfung so gut abgelegt, dass er NRWs bester Wasserbauer ist. Foto: Markus Rick (rick)

Brüggen Glückwunsch! Der 19-jährige Marc Philip Dommes hat seine Ausbildung als Wasserbauer beim Schwalmverband in Brüggen beendet. Und dies mit einem außergewöhnlichen Ergebnis: Er zählt zu den besten Prüflingen des Landes.

Von Daniela Buschkamp

Als Junge träumte Marc Philip Dommes den Traum vieler Jungen: Er wollte Feuerwehrmann werden. Gut, dass sich der gebürtige Mönchengladbacher für das gegenteilige Element entschieden hat, das Wasser. Denn damit ist Dommes jetzt sehr erfolgreich. Er schloss seine Ausbildung zum Wasserbauer beim Schwalmverband in Brüggen als landesbester Prüfling ab.

„Dazu gehörte auch Glück“, sagt Marc Philip Dommes, der in Nettetal-Kaldenkirchen lebt. Aber Glück allein reicht für so ein Ergebnis nicht: „Glück brauchen die, die nicht gelernt haben“, zitiert der junge Wasserbauer seinen Ausbilder Tim Prüver (36), der ihn intensiv auf seine Prüfung vorbereitet hat. Auch Prüver ist stolz auf seinen jungen Kollegen: „Das ist ein schöner Erfolg.“

Info Ausbildung zum Wasserbauer Nicht in der Hitliste Der Ausbildungsberuf Wasserbauer gehört nicht zu den Top Ten der beliebtesten Ausbildungsberufe. Bundesweit gibt es rund 13.000 Wasserbauer. Voraussetzungen Als Wasserbauer sollte man eine Tätigkeit in der Natur mögen, Interesse an Naturwissenschaften und Technik mitbringen sowie bereit zu körperlicher Arbeit sein. Ausbildungsdauer drei Jahre Vergütung ca. 987 (erstes Lehrjahr) bis 1090 Euro (drittes Jahr) Künftige Arbeitgeber sind etwa Wasserverbände oder Kommunen.

Der in Brüggen ansässige Schwalmverband kümmert sich um das 249 Quadratkilometer große Wassergebiet des Maas-Nebenflusses Schwalm und seiner Nebengewässer. Die Quellen der Schwalm liegen in Erkelenz und Wegberg, die Mündung bei Swalmen in der niederländischen Provinz Limburg. Laut Schwalmverband-Geschäftsführer Thomas Schulz (53) gehören 18 Mitarbeiter zum Verband: Davon sind acht in der Verwaltung tätig, die übrigen zehn arbeiten im Außenbereich. Dazu zählen Techniker, Bau- und Umweltingenieure, Geographen und Wasserbauer wie Marc Philip Dommes.

Dass der 19-Jährige die Ausbildung zum Wasserbauer für sich entdeckt hat, war ein Zufall. „Auf die Idee bin ich durch einen Bekannten gekommen, der beim Schwalmverband arbeitet“, erzählt Dommes. Dieser beschrieb seine Tätigkeit derart interessant, dass Dommes neugierig wurde und den Verband bei einem Schnuppertag besuchte. Das gefiel dem Jugendlichen so gut, dass er auch ein dreiwöchiges Berufspraktikum dort absolvierte. Im Sommer folgte ein weiteres Praktikum, und Marc Philip Dommes war überzeugt, die perfekte Ausbildung für sich gefunden zu haben. Er bewarb sich um eine Lehrstelle und wurde ausgewählt.

Was dem 19-Jährigen an seinem Beruf gefällt: „Ich bin sehr viel draußen.“ Neben der Arbeit in der Natur gefalle ihm, dass er viel selbst gestalten und sich mit eigenen Vorschlägen einbringen könne.

Wasserbauer sind immer dort, wo sich ein Gewässer befindet, um das sie sich kümmern müssen. Dazu gehört es etwa, Böschungen am Wasserlauf naturnah zu gestalten. Oder auch Flussbetten zu renaturieren und zu sanieren. „Abhängig von der Jahreszeit fallen auch immer wieder dieselben Aufgaben an“, erläutert Thomas Schulz. So müssten Gewässer etwa geräumt werden, wenn Bäume umstürzen.

Das ist körperliche Arbeit, die Gummistiefel, wasserfeste Kleidung und Werkzeug verlangt. Auch Bagger kommen dabei, etwa im Böschungsbereich, zum Einsatz. Dafür muss Marc Philip Dommes aber erst noch einen Führerschein machen. Darauf freut er sich schon jetzt.

Drei Jahre hat die Ausbildung zum Wasserbauer gedauert: In dieser Zeit hat sich Tim Prüver, Ausbilder beim Schwalmverband, regelmäßig um den Lehrling gekümmert. „Das hat mir viel geholfen“, sagt Marc Philip Dommes. Er habe einen Tag pro Woche Zeit zum Lernen gehabt, habe Fragen stellen können und Aufgaben erhalten, die er lösen musste. Tim Prüver selbst hat den Ausbilderschein gemacht und begleitet den Nachwuchs im Schwalmverband durch die Lehrzeit. In der Regel gibt es zwei Auszubildende: Der Schwalmverband bilde so viel Nachwuchs aus, wie er für den eigenen Bedarf an Mitarbeitern benötige, so Prüver.