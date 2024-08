In Schwalmtal Umweltminister Krischer besucht coolen Schulhof

Knapp 90.000 Euro wurden in Waldniel investiert, um mit dem Projekt „Cooler Schulhof“ Asphalt und Pflaster zu entfernen und eine grüne Oase zu schaffen. Man mache sich keine Vorstellung davon, wie viele Leute plötzlich bei so einer Maßnahme mitreden würden, erklärte Architekt Andreas Hermanns. Er hatte den Umbau geplant und begleitet. Vor allem am Anfang musste er viel Überzeugungsarbeit leisten. Beispielsweise muss die Feuerwehr klare Bewegungszonen haben. „Aber die Feuerwehr fährt auch nicht auf dem gesamten Schulhof“, so Hermanns. Bedenken, es könne mehr Schmutz in die Schule getragen werden, wurden ebenso laut.