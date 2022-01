Kreis Viersen : NRW-SPD lädt ein zur digitalen Diskussion über Rohstoffabbau

Die IG „“Schwalmtal for Future“ kämpft seit Jahren gegen die Erweiterung des Kiesabbaus in Lüttelforst. Foto: Fiona Schultze

Kreis Viersen Wie geht es weiter mit dem Abbau von Kies in der Region? In Schwalmtal-Lüttelforst ist etwa der Kiesabbau ein kontrovers diskutiertes Thema; seit Jahren kämpft die IG „Schwalmtal for Future“ gegen die geplante Erweiterung der Abbaufläche. Mit dem Abbau der Zukunft beschäftigt sich die SPD-Fraktion im NRW-Landtag bei der digitalen Veranstaltung „Ressourcen schonen, Flächen schützen, Heimat bewahren – NRW braucht eine Rohstoffstrategie!“ am 20. Januar.

Wie geht es weiter mit dem Abbau von Kies in der Region? Im Kreis Viersen wird etwa in Schwalmtal-Lüttelforst Kies abgebaut. Die Mitglieder der Interessengemeinschaft „Schwalmtal for Future“ kämpfen seit Jahren gegen eine geplante Erweiterung der Abbaufläche; der Kreis Viersen hatte im Dezember 2020 einen Forderungskatalog aufgestellt: „Wir stellen uns nicht gegen den Abbau generell, aber er muss maßvoll bleiben und Rücksicht auf unsere niederrheinische Kulturlandschaft und kommende Generationen nehmen“, hatte Landart Andreas Coenen (CDU) erklärt.

Diese Frage debattiert die SPD-Fraktion im NRW-Landtag bei der digitalen Veranstaltung „Ressourcen schonen, Flächen schützen, Heimat bewahren – NRW braucht eine Rohstoffstrategie!“ mit Gästen. „Hier im Westen NRWs war es viele Jahre selbstverständlich, dass wir Ressourcen aus dem Boden holen“, sagt René Schneider, umweltpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. „Doch unser Ressourcenverbrauch stößt an seine Grenzen.“ Gerade der Kies- und Sandabbau führe zu Protesten von Kommunen und Bürgern. Denn auf diesen Flächen können künftig weder Wohn- noch Gewerbegebiete entstehen. Landwirte verlieren fruchtbaren Ackerboden. Intakte Ökosysteme gehen verloren. „Daher braucht NRW eine nachhaltige Rohstoffstrategie“, fordert Schneider.

Wie eine Wende bei Flächenverbrauch, Recycling und Bauen gelingen kann, bespricht Schneider am Donnerstag, 20. Januar, ab 19 Uhr, mit Andreas Burger, Leiter des Fachgebiets „Wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Umweltfragen“ im Umweltbundesamt, Mirco Curic, Geschäftsführer HDB-Recycling, ein Unternehmen für die Aufbereitung von Primärrohstoffen, und Christine Lemaitre, Vorstand Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen.