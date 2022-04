Der NRW-Ministerpräsident kommt : Hendrik Wüst besucht am 22. April Viersen

Hendrik Wüst ist am Freitagnachmittag in Viersen. Foto: CDU

Viersen Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) ist auf NRW-Tour und macht an diesem Freitag, 22. April, Halt in Viersen. Wie der CDU-Kreisverband mitteilt, wird er ab ungefähr 17 Uhr am Sparkassenvorplatz in der Fußgängerzone für Gespräche mit Bürgern zur Verfügung stehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

(naf)