Großes Turnier in Nettetal : Kutschenfahrer ermitteln NRW-Meister in Schaag

Die Gespannfahrer treten in Schaag zum Wettkampf an. Foto: Elke Nigge

Schaag Die Gespanne fahren auf höchstem Niveau, also in der Klasse S, und zwar in Ein-, Zwei- und Vierspännern. Warum zwei Stars des Schaager Vereins nicht am Start sind.

Vom 25. bis 28. August ist Schaag Gastgeber einer großen Pferdesport-Veranstaltung: Die NRW-Meisterschaften im Gespannfahren werden beim Reit- und Fahrverein Schaag im Reit- und Fahrstall Helpertz ausgetragen.

Vom Sattel eines Pferdes auf den Bock einer Kutsche sind in den vergangenen Jahren immer mehr Pferdefreunde gewechselt. Ein-, Zwei- sowie Vierspänner – alles ist möglich mit dem richtigen Pferd und Ausrüstung. Wer diesen Sport nicht nur freizeitmäßig ausüben will, kann sich dem Wettbewerb im Turniersport stellen. Es gibt Dressurprüfungen, Geländeprüfungen und Hindernisfahren sowie eine kombinierte Wertung aus allen drei Prüfungen. Während es in der Dressur unter anderem darum geht, den Ausbildungsstand der Pferde zu prüfen, werden beim Hindernisfahren durch einen Kegelparcours Schnelligkeit, Geschicklichkeit, Gehorsam und Durchlässigkeit der Tiere abgefragt. Herzstück eines jeden Fahrturniers ist die Geländeprüfung, auch Marathon genannt, mit ihren Hindernissen. Dabei zeigen die Teilnehmer durch ihre Fahrweise einen rasanten Sport.

Die aktuellen rheinischen Meister Heike Helpertz und Max Berlage aus dem eigenen Verein wie die ehemaligen Weltmeister Katja Helpertz und wiederum Max Berlage starten diesmal nicht. „Sie werden in der Organisation unseres kleinen Vereins gebraucht“, sagt Vorsitzender Jürgen Helpertz. Nachdem der Verein bereits 2020 – unter herausfordernden Pandemiebedingungen – sein erstes Fahrturnier durchführte, werden nun auf demselben, aber erweiterten Gelände, ergänzt durch zusätzliche Hindernisse, die NRW-Meisterschaften stattfinden.