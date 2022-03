Mit einer Mehrheit von 91,6 Prozent wurde der bisherige Landtagsabgeordnete Marcus Optendrenk (CDU) beim Parteitag der Kreis-CDU wieder als Kandidat für den Wahlkreis Viersen II aufgestellt. Der CDU-Politiker aus Nettetal gehört dem Landtag seit 2012 an. Der 52-Jährige ist verheiratet und Vater eines Sohnes. Er hat Rechtswissenschaften und Geschichte in Trier und Maastricht studiert und wurde zum Dr. phil. promoviert. Optendrenk trat 1989 in die CDU ein und engagierte sich in der JU und in den CDU-Vorständen in Nettetal und im Kreis Viersen. Seit 1999 gehört er dem Rat der Stadt Nettetal an, seit 2003 ist er CDU-Kreisvorsitzender. Im Landtag engagiert er sich für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, besonders mit den Niederlanden, aber auch für die politische Partizipation der Bürger.