Stadt Viersen : NRW-Innenminister kommt zum CDU-Parteitag

Die Sozialdemokraten arbeiten derweil am Programm für die Kommunalwahl am 13. September.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) wird zum Aufstellungs-Parteitag der Viersener CDU am Donnerstag, 30. Januar kommen. Das kündigte Viersens CDU-Vorsitzender Sebastian Achten an. Am 30. Januar wählen die CDU-Mitglieder die Kandidaten für die Kommunalwahl am 13. September. Fest steht bereits, wer als Bürgermeisterkandidat antritt: Christoph Hopp, aktuell Leiter des Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasiums will Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) ablösen. Anemüller soll am Donnerstag, 16. Januar, von den SPD-Mitgliedern zur Bürgermeisterkandidatin gewählt werden. Die Viersener Sozialdemokraten haben mit der Erstellung ihres Wahlprogramms begonnen. „Alle Mitglieder waren aufgerufen, sich in den Prozess zur Aufstellung des Wahlprogramms einzubringen“, erklärte der Viersener SPD-Vorsitzende Michael Lambertz. In einem „Workshop-Verfahren“ wurden die Inhalte erarbeitet. An fünf Tischen diskutierten rund 40 SPD-Mitglieder zu verschiedenen Themenfeldern und entwickelten Ziele und Leitlinien künftiger sozialdemokratischer Politik.