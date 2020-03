Kommunalwahl 2020 in Viersen : Innenminister Reul besucht Viersener CDU

Viersen Die Mitglieder des Stadtverbands wählten in Süchteln ihre Kandidaten für die Kommunalwahl.

Die Stimmzähler der CDU Viersen mussten am Montagabend im Weberhaus in Viersen-Süchteln 96 Stimmzettel in grauen Eimern einsammeln und auswerten – das dauert natürlich seine Zeit. Doch die CDU hatte für Unterhaltung in der Pause gesorgt: NRW-Innenminister Herbert Reul war zu Gast und hielt eine Rede. Bis feststand, wen die Viersener Christdemokraten als Kandidaten für die Kommunalwahl am 13. September aufstellen, sprach er unter anderem über Rechtsextremismus („Was sich da in Deutschland im Moment entwickelt, ist außerordentlich besorgniserregend“), Hetze im Netz, populistische Regierungschefs („Wir haben so viele wie noch nie“) und die Arbeit der Polizei.