Symbol für ehrenamtliches Engagement Minister-Tennisschläger fürs Museum

Das Haus der Geschichte NRW ist aktuell mit seinem MuseumMobil-Container auf Tour. Dabei werden Exponate mit Geschichten aus allen Landesteilen gezeigt. Zuletzt war die Ausstellung in Kempen zu Gast und präsentierte nicht nur die interessanten Stücke, sondern sammelte am sogenannten „Sammelsamstag“ auch weitere geschichtsträchtige Exponate ein. NRW Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) ließ es sich nicht nehmen und steuerte einen alten Tennisschläger für die Ausstellung bei. „Seit meinem sechsten Lebensjahr spiele ich Tennis, seit über 25 Jahren hier im TK Rot-Weiss Kempen 1950“, sagte der Nettetaler. Dass ein Tennisschläger für ihn in die Ausstellung des MuseumMobils gehört, erklärte er so: „Gerade bei uns im Kreis Viersen, aber auch in ganz NRW spielen Vereine aller Art eine wichtige Rolle für unsere Gemeinschaft und unser gesellschaftliches Zusammenleben. Für mich symbolisiert der Tennisschläger damit das ehrenamtliche Engagement vieler Menschen für unsere Zivilgesellschaft.“