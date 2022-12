Notdienste im Kreis Viersen Notdienste: Wer über die Feiertage erreichbar ist

Corona-Testzentren Geöffnet ist am Sankt-Florian-Platz in Viersen-Süchteln: 24. Dezember von 9.30 bis 15.30 Uhr, 25. Dezember und 26. Dezember von 10 bis 16 Uhr. An der Kanalstraße 51 in Viersen: 24. bis 26. Dezember von 8 bis 13.30 Uhr. Die Testzentren in Schwalmtal und Brüggen (Standorte: Auf dem Mutzer, Siemensstraße 1-3 in Schwalmtal und am Kreuzherrenplatz in Brüggen): 24. bis 26. Dezember von 10 bis 14 Uhr. An der Brigittenstraße 10 in Nettetal: 24. Dezember von 9 bis 16 Uhr, 25. und 26. Dezember von 10 bis 16 Uhr.