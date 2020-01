Kreis Viersen : Notaufnahmen in Not

Notaufnahmen in Not

Kreis Viersen Die Wartezeiten für die Patienten sind lang. „Es häufen sich verbale Entgleisungen, Beschimpfungen und Drohungen“, sagt eine Krankenhausmitarbeiterin. Ein Problem: Menschen, die mit Bagatellfällen in die Notaufnahme kommen.

Auch die lange Wartezeit auf einen Termin beim Facharzt sorge dafür, dass die Notaufnahmen überlaufen. „Mir hat die Angestellte meines Hausarztes gesagt, dass ich besser in die Notaufnahme gehe als auf einen Termin beim Spezialisten zu hoffen“, erklärte eine Leserin. „Dabei vergessen die Leute, dass auch in der Notaufnahme nicht zu jeder Tages- und Nachtzeit ein Spezialist vor Ort ist“, sagt Garczarek.

Im Schnitt warten die Patienten in der Notaufnahme des AKH 90 Minuten. „Bei Bagatellfällen liegt die durchschnittliche Wartezeit im AKH bei 114 Minuten.“ Dass die Stimmung in den Notaufnahmen bisweilen gereizt ist, bestätigt Petra Langhage vom Städtischen Krankenhaus Nettetal. „Ein spezielles Aggressionsproblem gibt es zwar nicht“, sagt sie. „Es häufen sich leider verbale Entgleisungen, Beschimpfungen und Drohungen.“ Das Personal werde durch ein Kommunikationstraining auf solche Krisensituationen vorbereitet („Sprechen Sie patientisch“) und durch Gewaltpräventionskurse geschult. Von 2014 bis 2019 stieg die Zahl der in der Notaufnahme behandelten Patienten von 16.600 auf rund 20.000 an.