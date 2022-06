St.-Maria-Bruderschaft hat einen neuen König : Noble Geste beim Königsvogelschuss in Overhetfeld

Niederkrüchten Der Königsvogelschuss der St.-Maria-Schützenbruderschaft war nicht nur spannend wegen des Duells von Hans Willi Bereths und Daniel Stapper.

Das waren emotionale Momente beim Königsvogelschuss der St.-Maria-Schützenbruderschaft Overhetfeld: Hans Willi Bereths und General Daniel Stapper lieferten sich ein Duell beim Schießen auf den hölzernen Vogel. Als Stapper den Vogel hätte erlegen können, ließ er Bereths den Vortritt: Der Vogel fiel mit dem 88. Schuss. Für den Rentner aus Overhetfeld erfüllte sich damit ein Herzenswunsch. Er wollte schon immer einmal das Königssilber der Bruderschaft tragen. Zurzeit ist Bereths in keinem Zug aktiv, vor vielen Jahren gehörte er einmal zur Marine. In Overhetfeld kennen ihn viele als ehemaligen Wirt der Gaststätte „Kapelle an der Heide“. Sein Schützenfest als König wird er 2023 feiern; an seiner Seite stehen als Minister sein Verwandter Mario Bereths und Martin Eberz (l.), der Kassierer der Bruderschaft.