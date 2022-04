Titeljagd in Viersen : Ninja will Volleyballmeister werden

Ivo Rupena startete mehrfach bei der RTL-Show Ninja Warrior Germany. Vor einem Jahr begann er mit Volleyball und steht nun mit seinem Team, der SG Dülken II, vor der Bezirksmeisterschaft. Foto: Ivo Rupena

Viersen Der Viersener Ivo Rupena ist bald wieder in der TV-Show Ninja Warrior zu sehen. An diesem Donnerstag geht es für ihn aber erstmal um einen anderen Wettkampf: Sein Team und er wollen in der Mixed-Liga im Volleyball Meister werden.

Entspannt sitzt Ivo Rupena da. Die Medienerfahrung ist dem 32 Jahre alten Personal Trainer aus Viersen anzumerken. Mehrfach startete das sportliche Allround-Talent bei der RTL-Show Ninja Warrior Germany, ist voraussichtlich Mitte Mai wieder in dem Format zu sehen. Dabei schaffte es der angehende Lehrer sogar einmal ins Finale. Doch mit Fitness, hangeln, klettern und was der Anforderungen im TV-Wettbewerb mehr sind, erschöpft sich sein sportliches Talent nicht. Vor einem Jahr begann er mit Volleyball und steht nun mit seinem Team, der SG Dülken II, vor der Bezirksmeisterschaft. Am Donnerstag um 20.30 Uhr geht es für den Tabellendritten der Mixed-Liga Krefeld/Viersen in der heimischen Sporthalle am Clara-Schumann-Gymnasium in Dülken um den Titel.

„Wir stehen aktuell auf dem dritten Tabellenplatz. Aber wir liegen nur einen Punkt hinter den beiden Erstplatzierten und haben noch das Spiel am Donnerstag in der Hinterhand. Da wir so weit ich weiß außerdem das bessere Satzverhältnis als die beiden Konkurrenten haben, würde uns ein Punkt theoretisch schon zur Meisterschaft reichen“, erzählt Rupena. Im Volleyball gibt es für einen Erfolg in drei oder vier Sätzen drei Punkte. „Geht es in den Tiebreak, also den fünften Satz, dann haben beide Teams einen Punkt sicher, die Siegermannschaft bekommt einen zweiten Zähler“, erläutert er. „Uns würde also eine Niederlage nach fünf Sätzen reichen“, rechnet er vor.

info Hier ist das Spiel am Donnerstag zu sehen Sporthalle Das Team der SG Dülken II spielt am Donnerstag, 28. Mai, ab 20.30 Uhr in der Sporthalle des Clara-Schumann-Gymnasiums in Dülken um den Titel. Der Eintritt ist frei. Mitmachen Spieler, die im Team dabei sein wollen, können sich jederzeit bei den Verantwortlichen melden. Speziell Frauen sind in Mixed-Teams traditionell gesucht.

Das aber sei nicht der Anspruch – im Gegenteil. „Wir wollen in jedem Fall gewinnen und das Maximum herausholen“, sagt der Neuling im Sport, der sich in Rekordzeit zum Leistungsträger entwickelte. „Bis ich vor einem Jahr anfing, habe ich nur hobbymäßig im Urlaub Beachvolleyball gespielt. Als mich dann Sese [Trainer Sebastian Wilhelm] angesprochen hat, ob ich nicht mitspielen möchte, habe ich gesagt: Klar, kann ich machen. Aber nur wenn ich Zeit habe“, erinnert er sich. Doch diese Sichtweise habe er schnell geändert. „Ich hatte so viel Spaß, dass ich sehr schnell alle Termine rund um das Training gelegt habe und bei allen Spielen da war“, erzählt er. Die durchaus komplexe Technik des Sports sei weniger ein Problem gewesen.

Ivo Rupena aus Viersen im Parcour von Ninja Warrior. Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

„Pritschen habe ich zu Beginn nicht so oft gemacht. Aber mittlerweile ist es kein Problem. Was mir aber vor allem Probleme gemacht hat, das war die Taktik. Auf welche Position muss ich wechseln? Wo muss ich mich positionieren? Das war in den ersten zwei Spielen schwer und ich bin ausgewechselt worden. Heute ist es in Fleisch und Blut übergegangen“, sagt er. Seine größte Stärke? „Ich bin schnell und habe eine starke Sprungkraft. Darum spiele ich meist als Mittelblocker und -angreifer und spiele hinten auf der zurückgezogenen Position Sechs, also in der Mitte, und hole die Bälle, die tief rein zu fallen drohen“, erzählt er. Mit seiner starken Physis will er sein Team nun zunächst zur Lokalmeisterschaft führen. Das würde zur Teilnahme an einem überregionalen Turnier führen. Irgendwann ginge es sogar um die deutsche Meisterschaft. „So weit werden wir wohl nicht kommen“, erzählt er schmunzelnd. Trotzdem: Der Ehrgeiz ist da. Und das längst nicht nur beim Volleyball.

„In diesem Jahr bin ich wieder bei Ninja Warrior dabei. Zunächst einmal bei der Allstar-Ausgabe. Hier werden wir am 15. Mai ausgestrahlt. Gedreht ist das schon, aber ich darf natürlich nichts verraten. Im Sommer geht es dann zur siebten Staffel des normalen Ninja Warrior, die ab Herbst ausgestrahlt wird“, berichtet er. Warum er nach einigen Jahren der Bewerbung diesmal wieder genommen wurde? „Ich denke, es geht auch immer um die Geschichte. Und ich habe mich jetzt gemeinsam mit meiner Lebensgefährtin als Team Pink beworben. Vielleicht hat das überzeugt“, vermutet er. Immerhin hätte er rein sportlich auch in den vergangenen Jahren qualifiziert sein müssen, hatte er doch bei seiner Finalteilnahme einen respektablen Platz in den Top-30 ergattert. „Damals hatte ich gehofft, dass ich mich wieder zeigen darf. Aber es hat eben schon einige Zeit gedauert“, sagt er.

Den Traum vom Sieg träumt er nur sehr verhalten. „Den Mount Midoriyama zu bezwingen wäre toll, auch wegen des Preisgelds. Aber realistisch ist es für die meisten Leute nicht. Wenn ich beispielsweise René Casselly, der das mal erreicht hat, sehe: Er hat sich einen eigenen Parcours gebaut und trainiert hier fast jeden Tag. Und er ist körperlich unglaublich talentiert. Dennoch: Diese Möglichkeiten habe ich gar nicht. Ich hätte nicht einmal den Platz für so einen Parcours“, sagt Rupena. Sein persönlicher Traum ist kleiner: „Es gibt jetzt eine neue Wand, die höher ist als die normale und für die es ein gesondertes Preisgeld gibt. Die zu schaffen, das wäre schon cool. Gar nicht wegen des Geldes, sondern der Herausforderung“, sagt er.