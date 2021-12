Ein Hoffnungsträger in der Corona-Pandemie : Nikolausfahrt begeistert Niederkrüchtener

Niederkrüchten Applaus für die Kutsche vom Nikolaus: Yvonne Heynckes hat erneut die Nikolausfahrt organisiert. Vor weihnachtlich geschmückten Häusern in Elmpt warteten viele Zuschauer auf das Gespann.

Der Nikolausabend war erneut außergewöhnlich in Niederkrüchten-Elmpt. Dafür hatte, wie bereits im vergangenen Jahr, Yvonne Heynckes vom gleichnamigen Ponyhof in der Furt die Zügel in die Hand genommen: Sie ließ den Heiligen Mann als Hoffnungsträger in der Corona-Pandemie erscheinen und wurde dafür gefeiert. Etwa von von Jonas (10): Er hat am Nikolaustag Geburtstag und Bescherung. „Den Nikolaus hier heute zu sehen ist eine coole Sache“, sagte er am Sonntag.