Viersen In Dülken und Süchteln können sich insgesamt 1000 Kinder auf mit Naschereien gefüllte Nikolausstiefel freuen. Dafür geben die Kinder einen leeren Stiefel ab und müssen ihn dann in ihrem Stadtteil wiederfinden.

Los geht es am Montag, 23. November: Sechs Tage lang haben die Mädchen und Jungen Zeit, einen geputzten Stiefel in ihrem Stadtteil an einer der beteiligten Sammelstellen abzugeben. Kinder aus Boisheim geben ihre Stiefel bitte in Dülken ab. Sammelstellen dort sind das Dülken-Büro, Lange Straße 32, und die Zweigstelle der Sparkasse Krefeld an der Venloer Straße 15. In Süchteln können die Stiefel in der Zweigstelle der Sparkasse Krefeld am Lindenplatz 2 oder im Modegeschäft Mann-o-Mann an der Hochstraße 41 abgegeben werden. Das geht jeweils zu den regulären Öffnungszeiten bis zum Samstag, 28. November.