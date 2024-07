Sommer in Niederkrüchten Der Lütterbeach 2024 wird verlängert

Niederkrüchten · Das Wetter hat schon einige Tage für Gäste und den Organisator Klaus Amberg versaut. Deshalb kündigt er an: Die beliebte Veranstaltung wird in diesem Jahr länger laufen als bisher geplant. Wie er auf das nächste Jahr blickt und was eigentlich aus dem geplanten Shuttle-Service geworden ist.

25.07.2024 , 17:00 Uhr

Oft was das Wetter nicht so gut wie an diesem Tag des Lütterbeaches 2024. Foto: Amberg Catering/Klaus Amberg