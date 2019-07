Brüggen : Paartherapie mit Buddha auf Burg Brüggen

Mal lustig, mal emotional: So studieren Michael Koenen, Nadine Schaub und Verena Bill (v.l.) Stephan Eickels Stück „Alles über Liebe“ ein. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Brüggen Das Niederrheintheater bereitet sich auf die Premiere von „Alles über Liebe“ vor. Buddhaköpfe und Reiniger gehören dazu.

Wer die Premiere von „Alles über Liebe“, dem Stück des Niederrheintheaters am Mittwoch, 10. Juli, besucht, erhält Antworten auf all diese Fragen. Im zehnten Jahr des Bestehens zeigen Verena Bill, Michael Koenen und Nadine Schaub eine Komödie von Stephan Eickel. Carlos (Michael Koenen) und Anna (Nadine Schaub) lieben sich – irgendwie. Zwei Kinder, Reihenhaus, er ein erfolgreicher Architekt, sie Familienmanagerin. Alles könnte so schön sein.