Niederrheintheater zeigt "Fisch zu viert" im Schatten der Burg Brüggen

Brüggen Noch an vier Terminen im August zeigt das Niederrheintheater die Kriminalkomödie „Fisch zu viert“. Die Geschichte um Lust und Habgier spielt im Sommer 1930

Die Generalprobe der Kriminalkomödie „Fisch zu viert“ musste tags zuvor wegen eines Regenschauers im Kultursaal der Burg Brüggen stattfinden, verriet Regisseurin Verena Bill. „Och, ist das heiß“, stöhnte sie nun am Premierenabend. „So war es noch nie.“

Obwohl bei der Premiere alle im Schatten saßen, hatten einige Zuschauer gut vorgesorgt, trugen Sonnenbrillen, Hüte und fächerten sich frische Luft zu. Bill, die zusammen mit Michael Koenen das Niederrheintheater führt, sang kokett, an einem Fenster der Burg stehend, ein melancholisches Lied: „Heute schon ist mir entschwunden, was ich noch gestern besaß. Liebe macht selige Stunden, Treue macht gar keinen Spaß. Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre, ich bin doch zu schade für eine allein.“ In ihrem Arm hielt sie dabei einen großen Hecht aus Stoff.