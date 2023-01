Theater aus Brüggen nimmt Stück wieder auf Niederrheintheater zeigt ergreifendes Sucht-Stück

Sam Mutschler (28) ist ein „Kind“ des Niederrheintheaters, hat dort die ersten Bühnenerfahrungen gesammelt und studiert nun in Köln Schauspiel. Während der Probe wird klar, wie anspruchsvoll das Ein-Personen-Stück ist. Ein beinahe Ein-Personen-Stück. Kurz übernimmt Michael Koenen die Rolle eines Lehrers, dazu kommen Stimmen von weiteren Beteiligten aus dem Off. Doch den Löwenanteil trägt Sam Mutschler. Das Stück ist aus lauter kleinen, schlaglichtartigen Szenen aufgebaut. Da ist das Gespräch mit dem sich sorgenden Lehrer. Da sind die Anrufe von Freundin Hanna. Da gibt es die Szenen in der Klinik, während des Entzugs, und die der Therapie. Stimmungen wechseln im Sekundentakt. Sam Mutschler spielt mit außerordentlicher Authentizität und Überzeugungskraft, mit viel Dynamik und Kraft.