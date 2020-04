Kultur in Brüggen : Festspiele werden auf 2021 verschoben

Brüggen Das Niederrheintheater verlegt seine Festspiele auf das kommende Jahr. Damit fallen auch das neue Stück und die Sommerschauspielschule aus. Etwas Neues sind Videos, die Laienschauspieler zum Ausprobieren animieren sollen.

„Es war eine schwere Entscheidung. Aber sie war alternativlos.“ Das sagen Verena Bill und Michael Koenen, die Köpfe des Niederrheintheaters mit Sitz in Burg Brüggen. Sie haben entschieden, die Niederrheinischen Theaterfestspiele um ein Jahr auf 2021 zu verschieben. Damit folgen sie dem Vorbild prominenter Festspiele etwa in Bayreuth oder regionaler Veranstaltungen wie denen in Neersen. „Wir fühlen uns dazu aus zeitlichen, finanziellen und moralischen Gründen verpflichtet“, sagt Koenen. Was die beiden Theatermacher jetzt hoffen: Dass die Zuschauer zeigen, dass ihnen Schauspiel made in Brüggen etwas wert ist. „Wir hoffen, dass die gekauften Tickets nicht alle zurückgegeben werden. Dann müssten wir, da der Vorverkauf sehr gut gelaufen ist, mehr als 3000 Euro erstatten“, sagt Koenen. Bereits erworbene Eintrittskarten bleiben gültig. Sie können aber auch in Gutscheine umgetauscht werden.