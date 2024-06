Kultur in Brüggen Eine heitere Beziehungskomödie um das ernste Thema Organspende

Kathrin (Nadine Schaub) braucht dringend eine Niere. Ihr Mann Arnold (Michael Koenen), ein vielbeschärftigter Architekt, hat zufällig die richtige Blutgruppe, aber keine Zeit und außerdem Angst, seine Gesundheit zu gefährden. Außerdem hat er gerade in Paris einen Auftrag für ein Hochhaus an Land gezogen. Das will er mit Frau und einem befreundeten Paar feiern. Doch da grätscht die Gattin mit der Nieren-Diagnose in die Feier dazwischen. Der hilfsbereite Götz (Christian Stock) ist sofort bereit, eine Niere zu spenden - sehr zum Missfallen von Arnold, der seinem Freund Götz alle möglichen Ambitionen unterstellt. Und auch Diana (Verena Bill) ist aus Sorge um die Familie von diesem Plan nicht begeistert. Während Arnold direkt im Internet nach einer - illegalen - Spenderniere sucht, redet Diana auf Kathrin ein, auf das Angebot von Götz zu verzichten. Doch Götz will selber darüber bestimmen, ob und wem er seine Niere spendet.