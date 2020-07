Niederrheintheater Brüggen : Theater nimmt Probenarbeit wieder auf

Brüggen Nach corona-bedingter Zwangspause plant das Niederrheintheater jetzt für kommende Aufführungen. Im Fokus steht die Vorbereitung von Anton Tschechows „Die Möwe“. Das Drama soll 2022 gezeigt werden.

„Aus einer Mischung von Lähmung, Altruismus und Überlebensstrampelei“, so erklärte Verena Bill, „entstand die Idee zu dieser positiven Initiative.“ Also lud sie die Ensemblemitglieder Tim Fairhurst, Danny Lennartz, Sophia Mutschler, Angelika Pasch, Manfred Reiffs, Christina Wouters, Nadine Schaub und Christian Stock für zwei Tage nach Brüggen ein, um die Aufführung von Anton Tschechows „Möwe“ im Jahr 2022 zu planen und zu besprechen.

In den kommenden beiden Jahren wird sich das Ensemble in etwa dreimonatigen Abständen treffen und wie in einem „Theaterlabor“, so Bill, das Stück erarbeiten. „Wir säen eine Saat und lassen sie bei euch aufgehen“, erklärte Verena Bill.