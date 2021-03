Tourismus im Kreis Viersen : Tourismusbranche hofft auf Lockerungen

Auf Strecken wie dem Wanderweg Galgenvenn könnten Zählgeräte helfen, den Besucherstrom zu regulieren. Foto: Küppers, Axel - Naturpark Schwalm-Nette/Küppers, Axel

Kreis Viersen In diesem Jahr brachen die Übernachtungszahlen um mehr als 40 Prozent ein. Wie Niederrhein-Tourismus nun Corona-konform Gäste in den Kreis Viersen locken möchte.

Rund 660 Millionen Euro Umsatzverlust, rund eine Million weniger Gästeübernachtungen als 2019: Das vergangene Jahr mit pandemiebedingten Einschränkungen hat der Tourismusbranche in der Region Niederrhein stark zugesetzt. Nun hofft die Branche auf Lockerungen: „Wir schauen optimistisch nach vorne und widmen uns der Öffnungsstrategie“, sagt Martina Baumgärtner, Geschäftsführerin von Niederrhein-Tourismus.

1,4 Millionen Menschen übernachteten 2020 in der Region als Gäste, das sind 40 Prozent weniger als im Vorjahr. Im Kreis Viersen waren es rund 216.000 Übernachtungen und damit 41,4 Prozent weniger – „das ist ein gewaltiges Minus“, sagte Landrat Andreas Coenen (CDU) am Donnerstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Niederrhein-Tourismus. Zwar sei das besser als der NRW-Schnitt mit 46 Prozent, „aber ich glaube, das ist ein schwacher Trost“, ergänzte er. Die Umsatzverluste zu amortisieren, werde sich für die Betriebe über Jahre hinziehen, sagte Baumgärtner und betonte: „Die Betriebe sind gut vorbereitet, was Hygienekonzepte und deren Umsetzung anbelangt.“

Die Kreise Heinsberg, Kleve, Viersen und Wesel haben sich zur Gesellschaft Niederrhein-Tourismus zusammengeschlossen, um den Niederrhein als Region bekannt zu machen. Ziel sei es nun, „die Region weiter sichtbar auf der touristischen Karte zu halten“, erklärte die Geschäftsführerin. Im Kreis Viersen spielen dabei die Rad- und Wanderwege eine wichtige Rolle. Denn: „Abstandsregeln kann man da durchaus einhalten“, sagte Coenen. „Entscheidend ist, dass die Anzahl der Menschen nicht zu groß wird.“ Da werde eine digitale Besucherlenkung notwendig, ergänzte er, „die wäre noch zu entwickeln“. Der Landrat gab ein Beispiel: Am beliebten Premium-Wanderweg Galgenvenn könnte mit Zählgeräten erfasst werden, wie viele Besucher unterwegs sind. Sei die Strecke voll, solle das zum Beispiel in einer App sichtbar gemacht und auf Alternativstrecken verwiesen werden. Falls nötig, würden auch Straßen gesperrt werden, um Besucher abzuhalten. Schon jetzt gebe es an Wanderwegen solche Zählgeräte, „das müsste man ausbauen“.

Die aktuelle Frühlingskampagne „Auf den Sattel, fertig, los...“ lockt mit vielen Tourenangeboten. Foto: frei

Baumgärtner berichtete, Niederrhein-Tourismus sei dabei, mit niederländischen Kollegen einen Daten-Hub zu entwickeln. Ziel ist, dass zum Beispiel auch sichtbar gemacht wird, wie viele Tische in Restaurants noch frei sind. „Es wird mit Sicherheit die Zukunft sein, dass Gäste sich vorab informieren“, sagte sie.