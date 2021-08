Grenzregion im Kreis Viersen : Die Niederlande sind kein Hochrisikogebiet mehr

Kreis Viersen Wie die Corona-Zahlen verändern sich auch die Einreisebestimmungen immer wieder. Seit Sonntag sind die Niederlande kein Hochrisikogebiet mehr. Rückkehrer aus dem Urlaub haben es dadurch einfacher.

(hb) Die Niederlande sind mit Ausnahme der überseeischen Gebiete seit Sonntag nicht mehr als Hochrisikogebiet eingestuft. Die Corona-Zahlen sind deutlich zurückgegangen. In der Provinz Limburg-Nord, zu der die Städte Roermond und Venlo zählen, gibt es eine Inzidenzrate von 109. So viele Menschen wurden in den vergangenen sieben Tagen von 100.000 Einwohner positiv getestet. Viele Küstenregionen liegen allerdings noch etwas höher als die Grenzregion. Für die Niederlande insgesamt liegt dieser Inzidenzwert bei 112,8 mit fallender Tendenz. Der höchste Punkt war am 20. Juli mit 414,9 erreicht.