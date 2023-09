Richtfest in Niederkrüchten Sparkasse baut Wohnhaus mit SB-Station

„Wir sind auf unser Handwerk stolz und lieben unsere Baustoffe Stein und Holz. Das ganze Handwerk schließ‘ ich ein, es möge blühen und gedeih‘n“ – kaum hat Klaus Speck von der gleichnamigen Zimmerei aus Bracht den Richtspruch vollendet, schließt sich der traditionelle Wurf des Schnapsglases an. An der Mittelstraße 54 in Niederkrüchten wird Richtfest gefeiert. Die Sparkasse Krefeld baut auf dem Eckgrundstück ein dreigeschossiges Wohngebäude mit 17 Wohneinheiten und einem Selbstbedienungsstandort der Sparkasse. „Wobei wir diesen nach neuesten Sicherheitsstandards in einem vorgelagerten Element der Tiefgarage unterbringen“, informiert Lothar Birnbrich, Vorsitzender des Vorstandes der Sparkasse Krefeld.