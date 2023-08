Umweltmarkt Windfest und Magie in Niederkrüchten

„Fast alle Leute hier haben nichts gegen die Windkrafträder, das zeigt sich auch heute hier beim Windfest.“ Stefanie Flam vom Betreiber der vier Windräder im Bönnensohl, der Firma SL Natur-Energie, bringt es auf den Punkt. Was vielerorts ein Problem darstellt, ist in Niederkrüchten nicht angesagt. Die Gemeinde Niederkrüchten wollte auch etwas auf dem freien Feld dazu beisteuern und veranstaltete am Fuß der riesigen Windmaschinen, die für grünen Strom in der Region sorgen, einen Umweltmarkt.