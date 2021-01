Wegen Corona: Film ersetzt Sternsinger-Umzug : Niederkrüchtens Sternsinger spenden Segensspruch online

Niederkrüchten Statt den Segensspruch der Heiligen Drei Könige verteilen zu lassen, setzt die GdG Niederkrüchten auf einen Kurzfilm mit einigen ihrer Sternsinger.

Als Caspar, Melchior und Balthasar verkleidet von Tür zu Tür ziehen: Das ist im harten Lockdown nicht möglich. Zu groß ist die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus . Doch die Spendensammlung, die das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend organisieren, ausfallen lassen? Und auf den Segensgruß an die Niederkrüchtener verzichten? Das wollten die Sternsinger-Teams in der Gemeinschaft der Gemeinden (GdG) Niederkrüchten nicht.

Die katholischen Pfarrgemeinden St. Bartholomäus in Niederkrüchten, St. Martin in Oberkrüchten und die Pfarrei St. Laurentius in Elmpt haben deshalb nach neuen Wegen gesucht, die ihre Sternsinger in der Corona-Krise beschreiten können.