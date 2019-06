Bäderfrage im Grenzland : Niederkrüchtens Nein zu 21-Millionen-Bad

Das Freibad in Niederkrüchten ist zurzeit geschlossen. Die Gemeinde prüft die Kosten für eine mögliche Wiedereröffnung parallel zu denen für ein Bad mit Brüggen. Foto: Knappe, Jörg (jkn)

Die Planspiele für ein interkommunales Bad an der B221 sind beendet: Niederkrüchten hat sich nicht zu dem finanziell großen Schritt durchringen können, will aber in der Bäderkommission bleiben. Jetzt muss neu gedacht werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es hätte ein Leuchtturmprojekt werden können: Ein interkommunales Freizeitbad mit Sechs-Bahnen-, Lehr-, Eltern-Kind-und Außenbecken, Rutsche, Cabrio-Dach, Liegewiese, Bistro und Sauna – gemeinsam betrieben von den Nachbargemeinden Brüggen und Niederkrüchten. Und günstig gelegen auf dem früheren Brimges-Ziegeleigelände an der B221. Doch das scheint ein Traum zu bleiben – so das Ergebnis eines Pressegesprächs der beiden Bürgermeister Frank Gellen (CDU) und Kalle Wassong (parteilos)

Ob sich ein solches Bad wirtschaftlich bauen und betreiben lässt, sollte eine interkommunale Bäderkommission mit Vertretern beider Gemeinderäte und -verwaltungen abklopfen. Im Raum stehen einmalige Investitionskosten von rund 21 Millionen Euro und jährliche Folgekosten von 1,36 Millionen Euro – aufzuteilen zwischen den beiden Gemeinden. Diese Zahlen hatte die Deutsche Sportstättenbetriebs- und Planungsgesellschaft (DSBG) in einer Machbarkeitsstudie ermittelt.

Info Niederkrüchten lässt Freibadsanierung prüfen Freibad-Lösung Unabhängig von den Plänen für ein interkommunales Bad hatte die Gemeinde Niederkrüchten 2018 eine Machbarkeitsstudie für die Sanierung des geschlossenen Freibades samt neuer Duschen und Umkleiden inklusive der Errichtung eines integrierten, ganzjährig nutzbaren Hallenbades in Auftrag gegeben. Die Studie wird in der Sitzung des Niederkrüchtener Hauptausschusses am 18. Juni vorgestellt. Petition Für die Freibadsanierung hatten sich die Initiatoren einer Petition eingesetzt und über 6000 Unterschriften gesammelt.

Doch die Niederkrüchtener Mitglieder der Kommission halten das Ganze offenbar für eine Nummer zu groß und haben deshalb die Reißleine gezogen. Eine Mehrheit der Niederkrüchtener Ratsvertreter halte das Projekt für „zu risikoreich und für die Niederkrüchtener Bürgerschaft nicht vermittelbar“, sagte Niederkrüchtens Bürgermeister Kalle Wassong am Donnerstag in einem gemeinsamen Pressegespräch mit seinem Brüggener Amtskollegen Frank Gellen.

Beide Bürgermeister hatten sich klar als Befürworter des interkommunalen Bades positioniert. Das interkommunale Bad hätte sowohl wirtschaftlich wie auch touristisch „unglaubliches Potenzial“, so Gellen. Es sei aus Brüggener Sicht auch die wirtschaftlichste Lösung. In der bisherigen Konstellation – drei Hallenbäder in Elmpt, Brüggen und Bracht, ein Freibad in Niederkrüchten. Denn der jährliche Zuschussbedarf für den Bäderbetrieb beträgt nach Angaben der Bürgermeister in Brüggen rund 500.000 Euro und in Niederkrüchten etwa 400.000 Euro. Allerdings sind alle Schwimmstätten marode und müssen saniert werden. Das Freibad in Niederkrüchten ist wegen gravierender Sicherheits- und Hygienemängel sogar geschlossen.

Ganz vom Tisch ist ein interkommunales Bad noch nicht. Einstimmig besteht auf Niederkrüchtener Seite der Wunsch, weiterhin an einer gemeinsamen Lösung in der interkommunalen Bäderkommission zu arbeiten. Ob das eine abgespeckte und damit kostengünstigere Variante auf dem Brimges-Gelände (oder an anderer Stelle) sein könnte oder Einzelstandorte in beiden Gemeinden, ist indes völlig offen. Johannes Wahlenberg, der für die Niederkrüchtener CDU in der Bäderkommission sitzt, warb im RP-Gespräch für eine „ergebnisoffene Herangehensweise“. Er kann sich eine gemeinsame Bädergesellschaft vorstellen, die das künftige Bäderangebot betreibt.

„Wir müssen unsere Gedanken auf Null stellen“, meinte Gellen. Er wird dem Brüggener Rat die neue Sachlage in der nächsten Sitzung am Mittwoch, 3. Juli erläutern. Der Rat muss dann entscheiden, ob Brüggen unter den geänderten Vorzeichen in der Bäderkommission weiterarbeitet. Denn der Rat hatte am 19. August 2018 ausdrücklich beschlossen, mit dem Ziel eines großen interkommunalen Freizeitbades auf dem Brimges-Gelände in die Bäderkommission zu gehen. Gellen zeigte sich vorsichtig optimistisch: „Ich glaube, dass der Gesprächsfaden nicht abreißt, auch wenn jetzt sicher Enttäuschung vorherrscht.“