Forderung der Grünen in Niederkrüchten Im Elmpter Wald soll nicht für Autobahnauffahrt abgeholzt werden

Was sich so einfach anhört, kann richtig kompliziert werden. Denn südlich der Autobahn und parallel zu ihr verläuft die Roermonder Straße Richtung Grenze. Diese Straße muss gekreuzt werden und dazwischen gibt es wenig Platz für die „Ohren“ der Auffahrt. Für die Planung sei die Bundesautobahn GmbH zuständig, aber man könne ja keinen Antrag an den Bund stellen, sagt Grünen-Fraktionsvorsitzende Anja Degenhardt auf Nachfrage. Was möglich sei, sollten erst einmal die Fachplaner bei der Gemeinde klären. Im zweiten Schritt könne man sich dann mit der Autobahn GmbH oder dem Landesbetrieb Straßen NRW austauschen. Ob die südliche Seite mit der Roermonder Straße genügend Platz biete, müssten die Planer klären. An der Autobahn gebe es ja auch etliche Brückenlösungen.