Bäderfrage in Niderkrüchten/Brüggen : FDP bleibt bei Zwei-Kommunen-Bad

Niederkrüchten hat den Plan des 21-Millionen-Bads aufgegeben. Nicht so die FDP.

Die FDP Niederkrüchten will das interkommunale Freizeitbad als Gemeinschaftsprojekt mit Brüggen noch nicht aufgeben. Die Partei schließt sich damit ausdrücklich nicht der Mehrheitsmeinung der Niederkrüchtener Mitglieder der interkommunalen Bäderkommission an.

Die Zweifel in der Kommission an der großen Lösung eines Freizeitbads mit integriertem Saunabereich teilt der FDP-Fraktionsvorsitzende Lars Gumbel nicht: „Ein gut organisierter Saunapark kann die Kosten für den Badbetrieb reduzieren, so dass es für beide Gemeinden zu stemmen wäre. Wir könnten so ein sehr attraktives Freizeitangebot machen, was eine Gemeinde alleine nicht könnte.“ Zudem sei ein Freizeitbad mit Cabriodach ganzjährig nutzbar, während ein normales Freibad bei schlechtem Wetter leer bleibe, ergänzt Gotzen. „Wir können hier ein Projekt realisieren, das die Attraktivität beider Gemeinden steigert“, sagt FDP-Vertreter Christopher Lehnen. Gumbel findet es „schade, dass man die interkommunale Lösung jetzt schon tot redet, ehe man über Details gesprochen hat“.