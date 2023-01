Niederkrüchtens Bürgermeister legt Kranz nieder Deutsche und Niederländer gedenken der Opfer des NS-Regimes

„Den Toten zur Ehre – den Lebenden zur Mahnung“ steht auf dem Gedenkstein am Mahnmal in Lüsekamp. Die Opfer wurden im Jahr 1947 exhumiert und dann auf dem Roermonder Friedhof „Tussen de Bergen“ beigesetzt. 14 Kerzen, die am Mahnmal angezündet wurden, sollten an die 14 Menschen erinnern, die ihr Leben verloren. Anschließend legten Bürgermeister Wassong und Vertreter der Stadt Roermond und des Komitees Kränze am Mahnmal nieder.