Kultur in Niederkrüchten : Mit dem Rad um die Welt reisen

Mit dem Fahrrad geht Gerlinde Helgers am liebsten auf Reisen. Auch in ihrem zweiten Buch schildert sie ihre Reise-Erlebnisse. Foto: Helgers

Niederkrüchten Am Mittwoch stellt die Niederkrüchtenerin Gerlinde Helgers ihr neues Buch vor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sigrid Blomen-Radermacher

Gerlinde Helgers und ihr Mann sind passionierte Radfahrer. Jeden Tag fahren sie, meist ein bis zwei Stunden, und erkunden die Umgebung. Mal entlang der Rur oder der Maas, dann auch hin und wieder nach Hannover. „Das Fahrrad gehört schon mein ganzes Leben zu mir“, erklärt Helgers. Was daran für sie so besonders ist, beschreibt sie so: „Es ist schön, im eigenen Tempo voran zu kommen, die Natur hautnah zu erleben, eine Pause dort zu machen, wo es gerade besonders ist.“

Vor einigen Jahren ist das Paar von Niederkrüchten-Elmpt nach Meerbeck gezogen. Gerlinde Helgers, im Jahr 1955 geboren und in Willich aufgewachsen, begann das Schreiben, nachdem sie ihr Berufsleben als MTA in einem Krankenhauslabor beendet hatte.

Das Radeln ist nicht immer ein Zuckerschlecken. Und sie hat in den vielen Jahren Radreisen gelernt: Man braucht die richtige Kleidung, Hauptsache eine gute Fahrradhose, und ansonsten viel weniger Gepäck als angenommen. Angefangen hat sie auf einem Peugeotrad mit fünf Gängen: „Ein Fahrrad hat das andere abgelöst. Und ich habe jedes Rad geliebt!“ Aktuell fährt sie ein Pedelec.

Manchmal schnappen sich die Helgers ihre Räder und reisen nach Sardinien, Irland, Norwegen oder Kuba, erkunden das Land wochenlang im Fahrradsattel. Dann führt Gerlinde Helgers ein Mini-Reisetagebuch: Sie notiert das Wetter, Pannen, das Aussehen der Landschaft, Übernachtungsorte. Diese Stichworte reichen aus, um ihr oft erst Jahre später die Reise wieder gut ins Gedächtnis zu rufen.

Das Schreiben entführt sie ein zweites Mal an die Orte. „Beim Schreiben begleitet mich eine große Freude“, sagt Helgers. „PacktaschenZeit“ ist ihr zweites Buch. Auch das erste Buch „Ins Blaue hinein“ erzählte von ihren Radreisen. Die „PacktaschenZeit“ beschreibt aus der Perspektive des Fahrrads vor allem zwei Träume. Einer davon erfüllte sich, ein anderer nicht, aber die Reise war dennoch großartig, so Helgers.

Geplant war 2005 eine Alpenüberquerung. Eine Überschwemmung verhinderte das. Die Helgers’ fuhren stattdessen in den Schwarzwald. Der erfüllte Traum führte nach Kuba. Nie hätte sie sich die Karibik so wunderbar erträumt, schwärmt Helgers. Auf Kuba radelten sie mit Kubanern, die jungen Männer forderten die Deutschen zu Wettrennen auf, boten auch die Mitfahrt im Lastwagen an, wenn einer schlappmachte. In 20 Tagen sind die Eheleute mit ihrer Radgruppe um den Osten Kubas geradelt. „Es ist keine Reisebeschreibung, sondern eine Erzählung von vollem Erleben, von Lachen und Feiern, von Fluchen und Schwitzen“, schreibt Helgers. Trotz all der Armut, die sie auf Kuba kennenlernte, war die Heimkehr nach Deutschland wie ein Kulturschock. Sie vermisste das Lebendige, das Bunte.