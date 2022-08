Niederkrüchtener vor Gericht : Musste eine 16-Jährige bei der Cannabis-Zucht helfen?

Niederkrüchten Mehr als 1000 Pflanzen soll ein 48-Jähriger gezüchtet haben. In dem Prozess geht es auch um die Frage, ob die Tochter zur Mitarbeit gezwungen wurde.

Ein 48-Jähriger soll im Keller unter seiner Werkstatt in Niederkrüchten eine Plantage mit mehr als 1000 Cannabispflanzen betrieben haben. Deshalb steht er jetzt vor Gericht. Laut Anklage soll es nicht mehr zum Verkauf gekommen sein, weil die Plantage im Februar 2022 entdeckt wurde. Seit Mittwoch muss sich der Angeklagte wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vor der Großen Jugendkammer des Landgerichts Mönchengladbach verantworten.

Die Staatsanwaltschaft hat den Einzug von mehr als 52.000 Euro Wertersatz gefordert. Mitangeklagt wegen Beihilfe ist die heute 17-jährige Tochter des Angeklagten. Ihr Vater soll das Mädchen gezwungen haben, bei der Aufzucht und Pflege der Cannabispflanzen zu helfen. Der erste Prozesstag dauerte am Mittwoch nur kurz. Irrtümlich war die Kammer davon ausgegangen, dass die Großeltern der 17-Jährigen aktuell über das Sorgerecht für die Enkelin verfügen. Dem ist jedoch nicht so, es besteht lediglich ein Pflegeverhältnis. Die Angeklagte lebt derzeit bei den Großeltern in Venlo, sie wird auch vom dortigen Jugendamt betreut. Das Sorgerecht liegt jedoch nach wie vor bei ihren Eltern.